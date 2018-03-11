College basketball roundup: Defense lifts No. 8 Cincinnati over Houston in AAC final

Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTUVSSUNBTiBBVEhMRVRJQzogTm8uIDggQ2luY2lubmF0aSA1NiwgTm8uIDIxIEhvdXN0b24gNTU8L3A+CjxwPkdhcnkgQ2xhcmsgcHV0IENpbmNpbm5hdGkgYWhlYWQgZm9yIGdvb2Qgd2l0aCBhIGZyZWUgdGhyb3cgd2l0aCA0LjMgc2Vjb25kcyByZW1haW5pbmcgYW5kIHRoZSBCZWFyY2F0cyBoZWxkIG9uIFN1bmRheSBmb3IgYSB2aWN0b3J5IG92ZXIgSG91c3RvbiBpbiB0aGUgQW1lcmljYW4gQXRobGV0aWMgQ29uZmVyZW5jZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gT3JsYW5kbywgRmxhLiBDbGFyayBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDIwIHBvaW50cyBhbmQgdGhlIGxlYWd1ZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBjaGFtcGlvbnMgcmVzY3VlZCB0aGVtc2VsdmVzIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIHN0cmFpZ2h0IGRheSB3aXRoIGEgc3RlbGxhciBzZWNvbmQtaGFsZiBwZXJmb3JtYW5jZSwgbGltaXRpbmcgSG91c3RvbiB0byAyMCBwZXJjZW50IHNob290aW5nIGFuZCAxOCBwb2ludHMgYWZ0ZXIgaGFsZnRpbWUuPC9wPgo8cD5BVExBTlRJQyAxMDogRGF2aWRzb24gNTgsIE5vLiAyNSBSaG9kZSBJc2xhbmQgNTc8L3A+CjxwPlN0aWxsIGxvb2tpbmcgZm9yIGl0cyBmaXJzdCB2aWN0b3J5IGluIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgc2luY2UgYSBndXkgYnkgdGhlIG5hbWUgb2YgU3RlcGhlbiBDdXJyeSBsZWQgdGhlIHdheSwgRGF2aWRzb24gaXMgZ29pbiYjODIxNzsgZGFuY2luJiM4MjE3OyBhcyB0aGUgQXRsYW50aWMgMTAgY2hhbXBpb24gYWZ0ZXIgYmVhdGluZyBSaG9kZSBJc2xhbmQgaW4gdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgZmluYWwgYmVoaW5kIEtlbGxhbiBHcmFkeSYjODIxNztzIDE3IHBvaW50cyBpbiBXYXNoaW5ndG9uLiBEYXZpZHNvbiB3b24gZGVzcGl0ZSBnb2luZyBuZWFybHkgMTMgbWludXRlcyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgd2l0aG91dCBtYWtpbmcgYSBmaWVsZCBnb2FsLCBhIDAtZm9yLTExIGRyb3VnaHQgdGhhdCBzb21laG93IGRpZCBub3QgcHJldmVudCBpdCBmcm9tIGNlbGVicmF0aW5nIGF0IGdhbWUmIzgyMTc7cyBlbmQuIDwvcD4KPHA+U09VVEhFQVNURVJOOiBLZW50dWNreSA3NywgTm8uIDEzIFRlbm5lc3NlZSA3MjwvcD4KPHA+U2hhaSBHaWxnZW91cy1BbGV4YW5kZXIgc2NvcmVkIDI5IHBvaW50cyB0byBsZWFkIEtlbnR1Y2t5IHRvIGl0cyBmb3VydGggc3RyYWlnaHQgU291dGhlYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgVG91cm5hbWVudCBjaGFtcGlvbnNoaXAgd2l0aCBhIHdpbiBvdmVyIFRlbm5lc3NlZSBpbiBTdC4gTG91aXMuIFRoZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaXMgdGhlIDMxc3QgaW4gdG91cm5hbWVudCBoaXN0b3J5IGZvciB0aGUgZm91cnRoLXNlZWRlZCBXaWxkY2F0cyAoMjQtMTApLCB3aG8gaGF2ZSB3b24gc2V2ZW4gb2YgdGhlaXIgcGFzdCBlaWdodCBnYW1lcyBzaW5jZSBhIGZvdXItZ2FtZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrIGxhc3QgbW9udGguPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY29sbGVnZS1iYXNrZXRiYWxsLXZpcmdpbmlhLWdldHMtdG9wLWJpbGxpbmctZm9yLW1hcmNoIj5Db2xsZWdlIGJhc2tldGJhbGw6IFZpcmdpbmlhIGdldHMgdG9wIGJpbGxpbmcgZm9yIE1hcmNoPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=