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College basketball roundup: No. 1 Virginia beats Louisville 75-58; Oklahoma State beats No. 9 Kansas 82-68
Published: March 8, 2018 - 9:58 PM | Updated: March 9, 2018 - 12:18 AM
Associated Press
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