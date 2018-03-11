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College basketball: Virginia gets top billing for March
Published: March 11, 2018 - 8:55 PM | Updated: March 11, 2018 - 11:22 PM
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By Eddie Pells
Associated Press
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