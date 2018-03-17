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No. 16 UMBC etches name in sports lore, routs No. 1 Virginia
Published: March 17, 2018 - 5:53 AM
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Steve Reed
Associated Press
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