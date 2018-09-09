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College Football: Alabama passes Ohio State for most times ranked No. 1
Published: September 9, 2018 - 3:25 PM

By Ralph D. Russo

The Associated Press

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