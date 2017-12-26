Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
College Football Bowl Roundup: Moss, Utah run past West Virginia 30-14 in Heart of Dallas
Published: December 26, 2017 - 7:17 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

College Football Bowl Roundup: Moss, Utah run past West Virginia 30-14 in Heart of Dallas December 26th, 2017 7:17 PM
UCLA’s Josh Rosen tells ESPN.com: ‘I’d rather be a lower pick at the right team than a higher at the wrong team’ December 26th, 2017 6:53 PM
Budget disparities lead to major nutritional disadvantages for schools such as the University of Akron December 26th, 2017 5:16 PM
NFL: A look back at the famous Ice Bowl 50 years later December 26th, 2017 4:28 PM

THE LATEST

Akron-area road construction for Dec. 27 December 26th, 2017 8:15 PM
Akron-area fire departments receive radio grants December 26th, 2017 8:06 PM
Paul Adamson takes over as mayor of New Franklin December 26th, 2017 7:18 PM
UCLA’s Josh Rosen tells ESPN.com: ‘I’d rather be a lower pick at the right team than a higher at the wrong team’ December 26th, 2017 6:53 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal