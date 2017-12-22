Ohio.com / Sports / College Football / College Football Bowl roundup: Ohio beats UAB 41-6 in Bahamas Bowl; Wyoming routs sloppy Central Michigan
Published: December 22, 2017 - 11:07 PM
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Associated Press
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