Ohio.com / Sports / College Football / College Football Bowl Roundup: Oklahoma State gets past Virginia Tech, 30-21; Abey’s 5 TDs help Navy beat Virginia 49-7
Published: December 28, 2017 - 10:10 PM | Updated: December 28, 2017 - 10:58 PM
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Associated Press
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