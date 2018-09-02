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College football: Canceled opener leaves University of Akron’s $1.17 million payout in question
Published: September 2, 2018 - 8:19 PM | Updated: September 2, 2018 - 8:58 PM

By Eric Olson

ABJ/Ohio.com staff and wire reports

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