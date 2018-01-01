Ohio.com / Sports / College Football / College Football Playoffs/Rose Bowl: Dawgs run wild: Georgia beats Oklahoma 54-48
Published: January 1, 2018 - 9:57 PM | Updated: January 1, 2018 - 10:55 PM
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By Ralph D. Russo
Associated Press
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