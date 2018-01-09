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College Football Playoff championship: Alabama 26, Georgia 23 (OT) — Freshman QB steps in to lead comeback for Crimson Tide
Published: January 9, 2018 - 12:45 AM | Updated: January 9, 2018 - 8:17 AM
By Ralph D. Russo
Associated Press
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