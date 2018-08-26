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Meyer’s texts raise open records question for Ohio State
Published: August 26, 2018 - 5:36 PM
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By Andrew Welsh-Huggins and Jim Vertuno

Associated Press

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