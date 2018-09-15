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Mount Union 56, Baldwin Wallace 21: Purple Raiders swat Yellow Jackets for 131st consecutive road victory
Published: September 15, 2018 - 5:23 PM

By Tim Rogers

GateHouse Media Ohio correspondent

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