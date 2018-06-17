College World Series: Arkansas rides eight-run inning to 11-5 win over Texas

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Published: June 17, 2018 - 9:55 PM | Updated: June 17, 2018 - 10:36 PM
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By Eric Olson

Associated Press

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