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College World Series: ’Fans can cheer me. They can boo,’ Beavers’ Luke Heimlich says
Published: June 15, 2018 - 5:55 PM

By Eric Olson

Associated Press

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