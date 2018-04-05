Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Curve 6, RubberDucks 5: Bullpen wastes strong start by Shane Bieber
Published: April 5, 2018 - 9:48 PM
Beacon Journal staff report
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

University of Akron men’s basketball loses two players April 5th, 2018 9:50 PM
Curve 6, RubberDucks 5: Bullpen wastes strong start by Shane Bieber April 5th, 2018 9:48 PM
High school roundup: Shea Simmer’s walk-off single lifts Green to 2-1 victory over Lake in Federal League baseball April 5th, 2018 9:39 PM
High school baseball / Ellet 6, Firestone 0: Griffin Malick, Josh Jaeger lead Orangemen to victory over Falcons April 5th, 2018 9:33 PM

THE LATEST

April 5th, 2018 9:50 PM
High school baseball / Ellet 6, Firestone 0: Griffin Malick, Josh Jaeger lead Orangemen to victory over Falcons April 5th, 2018 9:33 PM
Mary A. Regula,widow of longtime U.S. Rep Ralph Regula, dies at age 91 April 5th, 2018 8:40 PM
Cavaliers notebook: Cedi Osman starts at point guard; Jeff Green nails down spot in playoff lineup April 5th, 2018 8:02 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal