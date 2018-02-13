Danielle Herrington covers Sports Illustrated Swimsuit issue

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Published: February 13, 2018 - 12:16 PM | Updated: February 13, 2018 - 12:39 PM
By Sandy Cohen
Associated Press
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