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David Jenkins will oversee business operations for Browns after being promoted to COO
Published: May 8, 2018 - 11:05 AM | Updated: May 8, 2018 - 11:09 AM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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