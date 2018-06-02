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French Open: Rafael Nadal easily beats Richard Gasquet to reach 4th round
Published: June 2, 2018 - 2:18 PM

By Jerome Pugmire

Associated Press

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