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French Open: Sascha Zverev saves match point; No. 4 Elina Svitolina upset
Published: June 1, 2018 - 7:54 PM

By Howard Fendrich

Associated Press

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