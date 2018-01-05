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Golf: Harman, Leishman share lead at windy Kapalua
Published: January 5, 2018 - 11:27 PM | Updated: January 5, 2018 - 11:55 PM
By Doug Ferguson
Associated Press
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