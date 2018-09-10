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Golf: Keegan Bradley tops Justin Rose in BMW Championship playoff
Published: September 10, 2018 - 5:16 PM
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By Dan Gelston

The Associated Press

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