Golf roundup: 21-year-old Sharma maintains 2-stroke lead at PGA debut

Published: March 3, 2018 - 11:01 PM | Updated: March 3, 2018 - 11:11 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TaHViaGFua2FyIFNoYXJtYSwgMjEsIGZyb20gSW5kaWEsIGhvbGVkIGEgMTUtZm9vdCBwYXIgcHV0dCBvbiB0aGUgMTh0aCBob2xlIGF0IENoYXB1bHRlcGVjIEdvbGYgQ2x1YiBmb3IgYSAyLXVuZGVyIDY5LCBnaXZpbmcgaGltIGEgMi1zaG90IGxlYWQgZ29pbmcgaW50byB0aGUgZmluYWwgcm91bmQgb2YgdGhlIE1leGljbyBDaGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPgo8cD5QaGlsIE1pY2tlbHNvbiBwbGF5ZWQgYm9nZXktZnJlZSBmb3IgYSA2NSBhbmQgd2lsbCBiZSBpbiB0aGUgZmluYWwgZ3JvdXAgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIHRoZSBCcml0aXNoIE9wZW4gdHdvIHllYXJzIGFnby4gPC9wPgo8cD5Kb2luaW5nIHRoZW0gd2lsbCBiZSBUeXJyZWxsIEhhdHRvbiBvZiBFbmdsYW5kLCB3aG8gd2VudCBvdXQgaW4gMzAgYW5kIGZpbmlzaGVkIG9mZiBhIDY0LjwvcD4KPHA+U2hhcm1hIHdhcyBhdCAxMy11bmRlciAyMDAuPC9wPgo8cD5NYXN0ZXJzIGNoYW1waW9uIFNlcmdpbyBHYXJjaWEgYW5kIFJhZmEgQ2FicmVyYSBCZWxsbyBlYWNoIGhhZCBhIDY5IGFuZCB3ZXJlIGluIHRoZSBncm91cCBhdCAxMS11bmRlciAyMDIuIDwvcD4KPHA+QW5vdGhlciBzaG90IGJhY2sgd2FzIER1c3RpbiBKb2huc29uLCB0aGUgTm8uIDEgcGxheWVyIGluIHRoZSB3b3JsZCBhbmQgZGVmZW5kaW5nIGNoYW1waW9uLCB3aG8gbWFuYWdlZCBhIDY4IGRlc3BpdGUgcGxheWluZyB0aGUgcGFyIDVzIG9uIHRoZSBiYWNrIG5pbmUgaW4gMSBvdmVyLjwvcD4KPHA+U2hhcm1hIGhhZCBtYWRlIGJvZ2V5IG9uIE5vLiAxMyB0byBmYWxsIGludG8gYSBzaGFyZSBvZiB0aGUgbGVhZCB3aXRoIFBhdCBQZXJlei4gPC9wPgo8cD5BbmQgd2hpbGUgaGUgYm91bmNlZCBiYWNrIHdpdGggYSBiaXJkaWUgb24gdGhlIDE0dGgsIFNoYXJtYSBtaXNzZWQgYSA1LWZvb3QgYmlyZGllIGNoYW5jZSBvbiB0aGUgMTV0aCwgbWlzanVkZ2VkIHRoZSBkaXN0YW5jZSBvbiBoaXMgYXBwcm9hY2ggYW5kIG1hZGUgYm9nZXkgb24gdGhlIDE2dGggYW5kIHdhcyBmYWNpbmcgYW5vdGhlciBib2dleSBvbiB0aGUgMTh0aCB3aGVuIGEgZ3VzdCBrbm9ja2VkIGhpcyBiYWxsIGludG8gdGhlIGJ1bmtlci48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TFBHQSBUb3VyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5GbG9yaWRhIHRlZW5hZ2VyIE5lbGx5IEtvcmRhIHNob3QgYSB0aGlyZC1yb3VuZCA3LXVuZGVyIDY1IFNhdHVyZGF5IHRvIHRha2UgYSAxLXN0cm9rZSBsZWFkIGF0IHRoZSBMUEdBIFRvdXImIzgyMTc7cyBXb21lbiYjODIxNztzIFdvcmxkIENoYW1waW9uc2hpcCBhZnRlciBEYW5pZWxsZSBLYW5nIG1hZGUgaGVyIGZpcnN0IGJvZ2V5cyBvZiB0aGUgdG91cm5hbWVudCB0byBzbGlwIGJhY2sgaW50byBzZWNvbmQgcGxhY2UuPC9wPgo8cD5Lb3JkYSBoYWQgZWlnaHQgYmlyZGllcyBhbmQgb25lIGJvZ2V5IGFzIHNoZSBmaW5pc2hlZCBvbiAxNS11bmRlciAyMDEgaGVhZGluZyBpbnRvIHRoZSBmaW5hbCByb3VuZCBhdCB0aGUgU2VudG9zYSBHb2xmIENsdWIuPC9wPgo8cD5LYW5nIHN0YXJ0ZWQgdGhlIGRheSBsZWFkaW5nIGJ5IDQgc3Ryb2tlcyBhbmQgZmluaXNoZWQgdHJhaWxpbmcgS29yZGEgYnkgMSBhZnRlciBhIDcwLiBTaGUgZHJvcHBlZCBoZXIgZmlyc3Qgc2hvdCBvZiB0aGUgdG91cm5hbWVudCBvbiB0aGUgMTV0aCBhZnRlciBnb2luZyA1MCBob2xlcyB3aXRob3V0IG1ha2luZyBhIGJvZ2V5LCB0aGVuIG1hZGUgYW5vdGhlciBtaXN0YWtlIG9uIDE4LjwvcD4KPHA+S29yZGEgbWFkZSB0aHJlZSBiaXJkaWVzIGluIGEgcm93IGZyb20gdGhlIHNpeHRoIHRvIHR1cm4gaW4gMzMgdGhlbiBtYWRlIGZpdmUgbW9yZSBvbiB0aGUgYmFjayBuaW5lLiA8L3A+CjxwPlNoZSBkcm9wcGVkIGhlciBvbmx5IHN0cm9rZSBhdCB0aGUgcGFyLTQgMTJ0aCBidXQgam9pbmVkIEthbmcgaW4gdGhlIGxlYWQgd2hlbiBzaGUgc2NyYW1ibGVkIGZvciBhIHBhciBhdCB0aGUgMTR0aCBhZnRlciBvdmVyc2hvb3RpbmcgdGhlIGdyZWVuLCB0aGVuIHNoZSB0b29rIHRoZSBvdXRyaWdodCBsZWFkIHdoZW4gc2hlIGJpcmRpZWQgdGhlIDE2dGguPC9wPgo8cD5LYW5nIGJpcmRpZWQgdGhlIDE3dGggdG8gZHJhdyBsZXZlbCB3aXRoIEtvcmRhIGF0IDE1IHVuZGVyLiBCdXQgc2hlIGdhdmUgaXQgYmFjayB3aGVuIHNoZSBib2dleWVkIHRoZSBsYXN0LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FdXJvcGVhbiBUb3VyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5HZW9yZ2UgQ29ldHplZSBvcGVuZWQgYSAyLXNob3QgbGVhZCBoZWFkaW5nIGludG8gdGhlIGZpbmFsIHJvdW5kIG9mIHRoZSBUc2h3YW5lIE9wZW4gYWZ0ZXIgYSAzLXVuZGVyIDY4IFNhdHVyZGF5LjwvcD4KPHA+VGhlIG92ZXJuaWdodCBsZWFkZXIgZmlyZWQgZml2ZSBiaXJkaWVzIGFuZCB0d28gYm9nZXlzIGluIGhpcyBob21lIGNpdHkgJiM4MjEyOyBhbmQgb24gdGhlIGNvdXJzZSB3aGVyZSBoZSYjODIxNztzIGEgbWVtYmVyICYjODIxMjsgdG8gbW92ZSB0byAxNCB1bmRlciBvdmVyYWxsLiBNaWtrbyBLb3Job25lbiBhbmQgU2FtIEhvcnNmaWVsZCBhcmUgdGllZCBmb3Igc2Vjb25kLjwvcD4KPHA+S29yaG9uZW4ga2VwdCB1cCB0aGUgcHJlc3N1cmUgd2l0aCBhIDY5IGF0IFByZXRvcmlhIENvdW50cnkgQ2x1YiB0byBnbyAxMiB1bmRlci4gPC9wPgo8cD5Ib3JzZmllbGQgc2hvdCB1cCB0aGUgbGVhZGVyYm9hcmQgd2l0aCBhIDctdW5kZXIgNjQgdGhhdCBzdGFydGVkIHdpdGggZm91ciBzdHJhaWdodCBiaXJkaWVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DaGFtcGlvbnMgVG91cjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+U3RldmUgU3RyaWNrZXIgbG9zdCB0aGUgQ29sb2d1YXJkIENsYXNzaWMgbGVhZCBTYXR1cmRheSB3aGVuIGhlIGRyb3ZlIGludG8gdGhlIHdhdGVyIG9uIHRoZSBwYXItNSAxOHRoIGluIGEgY2xvc2luZyBkb3VibGUgYm9nZXkuPC9wPgo8cD5TdHJpY2tlciBlbmRlZCB1cCB3aXRoIGEgMy11bmRlciA3MCwgbGVhdmluZyBoaW0gYSBzdHJva2UgYmVoaW5kIFRvbW15IFRvbGxlcyB3aXRoIGEgcm91bmQgbGVmdCBvbiBPbW5pIFR1Y3NvbiBOYXRpb25hbCYjODIxNztzIENhdGFsaW5hIENvdXJzZS4gPC9wPgo8cD5Ub2xsZXMgYm9nZXllZCB0aGUgMTh0aCBmb3IgYSA3MCBhZnRlciBmb2xsb3dpbmcgU3RyaWNrZXIgaW50byB0aGUgd2F0ZXIuPC9wPgo8cD5TdHJpY2tlciBhbHNvIGhpdCBpbnRvIHRoZSB3YXRlciBvbiB0aGUgcGFyLTMgZm91cnRoIGZvciBhIGRvdWJsZSBib2dleS48L3A+CjxwPlRoZSAxMi10aW1lIFBHQSBUb3VyIHdpbm5lciB0aWVkIGZvciBzZWNvbmQgdHdvIHdlZWtzIGFnbyBpbiBGbG9yaWRhIGluIHRoZSBDaHViYiBDbGFzc2ljLCBoaXMgZmlmdGggdG9wLXRocmVlIGZpbmlzaCBpbiBzZXZlbiBjYXJlZXIgc2VuaW9yIHN0YXJ0cy48L3A+CjxwPlRoZSA1MC15ZWFyLW9sZCBUb2xsZXMsIG1ha2luZyBoaXMgZWlnaHRoIHN0YXJ0IG9uIHRoZSBzZW5pb3IgdG91ciwgaGFkIGFuIDExLXVuZGVyIDEzNSB0b3RhbC48L3A+CjxwPlNjb3R0IER1bmxhcCwgdGllZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0LXJvdW5kIGxlYWQgd2l0aCBUb2xsZXMsIHdhcyB0aWVkIHdpdGggU3RyaWNrZXIgYXQgMTAgdW5kZXIgYWZ0ZXIgYSA3MS4gRHVubGFwLCA8L3A+CjxwPlRvbGxlcyBhbmQgU3RyaWNrZXIgd2lsbCBwbGF5IGluIGEgdGhyZWVzb21lIFN1bmRheSBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBkYXkuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Cedar Point raises gate ticket price; it will cost $72 for a daily adult ticket
Jackson boy, 13, who shot himself had eight-point plan to shoot others at school; his death is ruled suicide
Two sisters, ages 2 and 3, overdose at same Akron home two days apart one survives, the other doesnt
Jackson school shooters pastor offers insights