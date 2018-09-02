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Golf roundup: Abraham Ancer has 1-shot lead at Dell
Published: September 2, 2018 - 10:52 PM | Updated: September 2, 2018 - 11:24 PM
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Associated Press
Abraham Ancer of Mexico opened with three straight birdies on his way to a 6-under 65 to take a 1-shot lead Sunday over a familiar figure going into the final round of the Dell Technologies Championship in Norton, Mass.
It wasn’t Tiger Woods, but the guy playing with him — Bryson DeChambeau, who is coming off a 4-shot victory in the first FedEx Cup playoff event and shot 63 while playing with Woods for the first time in a tournament.
DeChambeau and Tyrrell Hatton (69) were 1 shot behind.
It figures to be another frantic Labor Day finish on the TPC Boston.
Ancer, at No. 92 in the FedEx Cup just hopeful of getting into the top 70 to advance to the playoff event next weekend outside Philadelphia, was at 13-under 200. A victory would assure a trip to the Tour Championship and a spot in the Masters.
Even with 18 holes left, that’s a long way off.
Ten players were within 4 shots of the lead, a group that included Justin Rose, Rory McIlroy and Jordan Spieth.
Woods had to settle for a 69 that left him in a tie for 16th, 6 shots behind.
DeChambeau opened with two birdies and finished even stronger, with short birdie putts on the 16th and 17th, and then a 5-iron from 237 yards that stopped rolling 2 feet from the hole for an eagle.
Hatton had the lead until his approach on the par-4 12th went off a cart path and into the trees, and a search party of some three dozen fans and volunteers never found it. He did well to escape with a double bogey, and then finished with a birdie for a 69.
Justin Rose (70) and Cameron Smith (67) were another shot behind, followed by Emiliano Grillo (64) and Kyle Stanley (66). Ryan Armour of Silver Lake shot a 2-over 73.

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