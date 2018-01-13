Golf roundup: False alarm on missile creates uneasy moment at Sony Open

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DaGFybGVzIEhvd2VsbCBJSUkgd2FzIGVhdGluZyBicmVha2Zhc3QgaW4gaGlzIGhvdGVsIHdoZW4gdGhlIHJlc3RhdXJhbnQgYXQgdGhlIEthaGFsYSBpbiBIYXdhaWkgc3RhcnRlZCBidXp6aW5nLjwvcD4KPHA+RXZlcnlvbmUgaGFkIHRoZWlyIHBob25lcy4gRXZlcnlvbmUgcmVjZWl2ZWQgdGhlIHNhbWUgcHVzaCBhbGVydCBhYm91dCBhIGJhbGxpc3RpYyBtaXNzaWxlIHRocmVhdC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBbGwgdGhlIGFsYXJtcyB3ZW50IG9mZiBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCYjODIyMTsgSG93ZWxsIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBnb3QgZXZlcnlvbmUmIzgyMTc7cyBhdHRlbnRpb24uIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCB0byBkby4gV2UgYWxsIHN0YXJlZCBhdCBlYWNoIG90aGVyLiBJdCBraW5kIG9mIHNob3dzIHlvdSB0aGUgd29ybGQgd2UgbGl2ZSBpbiBub3cuIFlvdXIgd2hvbGUgbGlmZSBjYW4gY2hhbmdlIGluIGEgc2Vjb25kLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBwdXNoIGFsZXJ0IHR1cm5lZCBvdXQgdG8gYmUgYSBtaXN0YWtlLjwvcD4KPHA+VGhlIHNjYXJlIGxhc3RlZCBvbmx5IGFib3V0IDEwIG1pbnV0ZXMsIGEgbGl0dGxlIGxvbmdlciBkZXBlbmRpbmcgb24gdGhlIHNvdXJjZSBvZiBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPlNvbWUgcGxheWVycyBhdCBsZWFzdCBrbmV3IGFib3V0IFJlcC4gVHVsc2kgR2FiYmFyZCBvZiBIYXdhaWksIHdob3NlIHR3ZWV0IHRoYXQgaXQgd2FzIGEgZmFsc2UgYWxhcm0gbWFkZSB0aGUgcm91bmRzIHF1aWNrbHkuIEJ1dCBpdCB3YXMgbG9uZyBlbm91Z2ggdG8gY3JlYXRlIGFuIHVuc2V0dGxpbmcgc3RhcnQgdG8gdGhlIHRoaXJkIHJvdW5kIG9mIHRoZSBTb255IE9wZW4gZnJvbSB0aGUgYnJpZWYgdW5jZXJ0YWludHkgYW5kIHBhbmljIGFjcm9zcyB0aGUgaXNsYW5kLjwvcD4KPHA+V2hlbiB0aGUgSGF3YWlpIEVtZXJnZW5jeSBBZ2VuY3kgdHdlZXRlZCB0aGVyZSB3YXMgbm8gbWlzc2lsZSB0aHJlYXQsIEouSi4gU3BhdW4gcmVwbGllZCBvbiBUd2l0dGVyLCAmIzgyMjA7SW4gYSBiYXNlbWVudCB1bmRlciBob3RlbC4gQmFyZWx5IGFueSBzZXJ2aWNlLiBDYW4geW91IHNlbmQgY29uZmlybWVkIG1lc3NhZ2Ugb3ZlciByYWRpbyBvciB0di4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Kb2huIFBldGVyc29uIHdhcyBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBmaW5hbCBncm91cCBTYXR1cmRheSwgMyBzaG90cyBvdXQgb2YgdGhlIGxlYWQuIEhlIGlzIHRyYXZlbGluZyB3aXRoIGhpcyB3aWZlLCBoZXIgcGFyZW50cyBhbmQgdGhlaXIgMy1tb250aC1vbGQgc29uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1VuZGVyIG1hdHRyZXNzZXMgaW4gdGhlIGJhdGh0dWIgd2l0aCBteSB3aWZlLCBiYWJ5IGFuZCBpbi1sYXdzLiBQbGVhc2UgbG9yZCBsZXQgdGhpcyBib21iIHRocmVhdCBub3QgYmUgcmVhbCwmIzgyMjE7IFBldGVyc29uIHR3ZWV0ZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgcHVzaCBhbGVydCB3YXMgaXNzdWVkIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIgOCBhLm0uLCBhbmQgV2FpYWxhZSBDb3VudHJ5IENsdWIgd2FzIGxhcmdlbHkgZW1wdHkgYmVjYXVzZSB0aGUgZmlyc3QgdGVlIHRpbWUgd2FzIG5vdCB1bnRpbCAxMTowNSBhLm0uIENhbmRpY2UgS3JhdWdodG8sIHdobyBydW5zIHByZXNzIG9wZXJhdGlvbnMgZm9yIHRoZSB0b3VybmFtZW50LCByYW4gaW50byB0aGUgbWVkaWEgY2VudGVyIHdpdGggbmV3cyBvZiB0aGUgYWxlcnQgYW5kIGFza2VkIGV2ZXJ5b25lIHRvIGV2YWN1YXRlLjwvcD4KPHA+QSBsb2NhbCBnb2xmIHJhZGlvIHByb2dyYW0sIHNldCB1cCBpbiB0aGUgY2x1YmhvdXNlIG5leHQgdG8gZ2xhc3Mgd2luZG93cyBvdmVybG9va2luZyB0aGUgb2NlYW4sIGtlcHQgYnJvYWRjYXN0aW5nLjwvcD4KPHA+VGhlIHN0YWZmIGF0IFdhaWFsYWUgZmlsZWQgaW50byB0aGUgY2x1YmhvdXNlIHRvIHNlZWsgc2hlbHRlci4gVGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc3RheSBsb25nLjwvcD4KPHA+VG91cm5hbWVudCBkaXJlY3RvciBSYXkgU3Rvc2lrIHdhc24mIzgyMTc7dCBjb25jZXJuZWQgYmVjYXVzZSBhbGVydHMgdHlwaWNhbGx5IGFyZSBhY2NvbXBhbmllZCBieSBzaXJlbnMuIEV2ZW4gc28sIGhlIHRvb2sgdGhlIGFsZXJ0IHNlcmlvdXNseSBieSB0ZWxsaW5nIHZvbHVudGVlciBjaGFpcnMgYW5kIHRvdXJuYW1lbnQgc3RhZmYgdG8gc3RheSBwdXQgb3Igc2VlayBjb3ZlcjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FdXJvcGVhbiBUb3VyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5DaHJpcyBQYWlzbGV5IGxlYWRzIGJ5IGEgc2hvdCBmcm9tIGhvbWUgZmF2b3JpdGUgQnJhbmRlbiBHcmFjZSBnb2luZyBpbnRvIHRoZSBmaW5hbCByb3VuZCBvZiB0aGUgU291dGggQWZyaWNhbiBPcGVuLjwvcD4KPHA+UGFpc2xleSByZW1haW5lZCBjYWxtIGluIGEgMi11bmRlciA3MCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcm91bmQgb24gU2F0dXJkYXkgdG8gbW92ZSB0byAxNSB1bmRlciBvdmVyYWxsIGFuZCB0b29rIHRoZSBvdXRyaWdodCBsZWFkIGFmdGVyIHNoYXJpbmcgaXQgd2l0aCBBZHJpZW4gU2FkZGllciBvdmVybmlnaHQuPC9wPgo8cD5FbmdsYW5kJiM4MjE3O3MgUGFpc2xleSBpcyBpbiBwb3NpdGlvbiBmb3IgaGlzIG1haWRlbiBFdXJvcGVhbiBUb3VyIHRpdGxlIGJ1dCB3aWxsIGZhY2UgYSBjaGFsbGVuZ2UgZnJvbSB0aGUgaW4tZm9ybSBHcmFjZSBvbiB0aGUgbGFzdCBkYXkuPC9wPgo8cD5HcmFjZSB3b24gdGhlIE5lZGJhbmsgR29sZiBDaGFsbGVuZ2UgYXQgU3VuIENpdHkgaW4gTm92ZW1iZXIsIGFuZCBzdXJnZWQgaW50byBjb250ZW50aW9uIGF0IHRoZSBTb3V0aCBBZnJpY2FuIE9wZW4gd2l0aCBhIHRoaXJkLXJvdW5kIDY2LCB3aXRoIHNldmVuIGJpcmRpZXMgYW5kIGp1c3Qgb25lIGJvZ2V5IHRvIGdvIHRvIDE0IHVuZGVyLjwvcD4KPHA+VGhyZWUgcGxheWVycyBhcmUgdGllZCBmb3IgdGhpcmQgb24gMTIgdW5kZXIgYW5kIHRocmVlIHNob3RzIG9mZiB0aGUgbGVhZC4gVGhleSBhcmUgU2FkZGllciwgQ2hhc2UgS29lcGthIGFuZCBKYWNxdWVzIEJsYWF1dy48L3A+Cg==