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Golf roundup: Hall wins Women’s British Open for first major title
Published: August 5, 2018 - 10:46 PM | Updated: August 5, 2018 - 11:08 PM

Associated Press

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