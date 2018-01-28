Golf roundup: Jason Day, Alex Noren need another day to decide Farmers winner

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5KYXNvbiBEYXkgYW5kIEFsZXggTm9yZW4gd2VudCA3NyBob2xlcyBpbiB0aGUgRmFybWVycyBJbnN1cmFuY2UgT3BlbiwgYW5kIGl0IHN0aWxsIHdhc24mIzgyMTc7dCBlbm91Z2ggdG8gZGVjaWRlIGEgd2lubmVyLjwvcD4KPHA+RGF5IGhvbGVkIGEgNi1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IGluIHRoZSBkYXJrIG9uIHRoZSBmaWZ0aCBob2xlIG9mIGEgc3VkZGVuLWRlYXRoIHBsYXlvZmYgU3VuZGF5LiBOb3JlbiBmb2xsb3dlZCB3aXRoIGEgNS1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IG9uIHRoZSBwYXItNSAxOHRoIGhvbGUgYXQgVG9ycmV5IFBpbmVzIGluIFNhbiBEaWVnby4gVGhleSBoYWQgbm8gY2hvaWNlIGJ1dCB0byByZXR1cm4gTW9uZGF5IG1vcm5pbmcgdG8gZGVjaWRlIHRoZSBsb25nZXN0IHBsYXlvZmYgaW4gdGhlIDY3LXllYXIgaGlzdG9yeSBvZiB0aGlzIGV2ZW50LjwvcD4KPHA+VGhleSBlYWNoIG1hZGUgYmlyZGllIHRocmVlIHRpbWVzIG9uIHRoZSBwYXItNSBjbG9zaW5nIGhvbGUgaW4gdGhlIHBsYXlvZmYuIFRoZXkgbWFkZSBwYXJzIG9uIHRoZSAxNnRoIGFuZCAxN3RoIGhvbGVzLCB3aXRoIERheSBoYXZpbmcgdGhlIGJlc3QgY2hhbmNlIHRvIGVuZCBpdCBvbiB0aGUgcGFyLTMgMTZ0aCB1bnRpbCBoaXMgMTItZm9vdCBwdXR0IHN0YXllZCBvbiB0aGUgcmlnaHQgZWRnZS48L3A+CjxwPlJ5YW4gUGFsbWVyIGJlZ2FuIHRoZSBwbGF5b2ZmIHdpdGggdGhlbSBhdCAxMC11bmRlciAyNzguIEhlIHdhcyBlbGltaW5hdGVkIHdpdGggYSBwYXIgb24gdGhlIDE4dGggb24gdGhlIGZpcnN0IGV4dHJhIGhvbGUuPC9wPgo8cD5EYXkgY2xvc2VkIHdpdGggYSAyLXVuZGVyIDcwLiBQYWxtZXIgaGl0IHdlZGdlIHRvIDIgZmVldCBmb3IgYmlyZGllIGZvciBhIDcyIHRvIGdldCBpbnRvIHRoZSBwbGF5b2ZmLiBOb3JlbiBoYWQgYSAxMi1mb290IGJpcmRpZSBhdHRlbXB0IGluIHJlZ3VsYXRpb24gdG8gYXZvaWQgdGhlIHBsYXlvZmYgYW5kIG5hcnJvd2x5IG1pc3NlZC48L3A+CjxwPkJ5IHRoZW4sIFRpZ2VyIFdvb2RzIHdhcyBsb25nIGdvbmUuPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgdGhlIHRoaXJkIHBsYXlvZmYgaW4gdGhyZWUgd2Vla3Mgb24gdGhlIFBHQSBUb3VyLCBhbGwgb2YgdGhlbSBsYXN0aW5nIGF0IGxlYXN0IGZvdXIgaG9sZXMuIEFuZCB3aGlsZSBpdCB3YXMgZW50ZXJ0YWluaW5nLCB0aG91c2FuZHMgb2YgZmFucyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGFyb3VuZCB0byBzZWUgaXQuIFRoZXkgbGVmdCBhZnRlciBXb29kcyBmaW5pc2hlZCBoaXMgcm91bmQuIEluIG9ubHkgaGlzIHNlY29uZCBQR0EgVG91ciBldmVudCBzaW5jZSBBdWd1c3QgMjAxNSwgV29vZHMgY2xvc2VkIHdpdGggYSA3MiBhbmQgdGllZCBmb3IgMjNyZCwgc2V2ZW4gc2hvdHMgb3V0IG9mIHRoZSBsZWFkLjwvcD4KPHA+V29vZHMgc2FpZCBpdCB3YXMgYSBtb3N0bHkgcG9zaXRpdmUgd2VlaywgYW5kIGl0IHdhcyBoYXJkIHRvIGFyZ3VlIGNvbnNpZGVyaW5nIGhlIHdhcyByZXR1cm5pbmcgZnJvbSBoaXMgZm91cnRoIGJhY2sgc3VyZ2VyeS4gPC9wPgo8cD5IZSBhdCBsZWFzdCB3YXMgY2xvc2VyIHRvIHRoZSBmYWlyd2F5IGluIHRoZSBmaW5hbCByb3VuZCwgYnV0IGhpdCBvbmx5IHRocmVlIGZhaXJ3YXlzIGZvciB0aGUgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgZGF5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FdXJvcGVhbiBUb3VyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5MaSBIYW90b25nIG1hZGUgYSAxMC1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IG9uIHRoZSAxOHRoIGhvbGUgdG8gc2VjdXJlIGEgMS1zaG90IHZpY3Rvcnkgb3ZlciBSb3J5IE1jSWxyb3kgaW4gdGhlIER1YmFpIERlc2VydCBDbGFzc2ljLCBtYWtpbmcgaGltIHRoZSBmaXJzdCBDaGluZXNlIHBsYXllciB0byBjcmFjayB0aGUgdG9wIDUwIGluIHRoZSBPZmZpY2lhbCBXb3JsZCBHb2xmIFJhbmtpbmcuPC9wPgo8cD5MaSBzdGFydGVkIHRoZSBmaW5hbCByb3VuZCBhdCBFbWlyYXRlcyBHb2xmIENsdWIgd2l0aCBhIDEtc2hvdCBsZWFkIGFuZCBjbG9zZWQgd2l0aCBhIDMtdW5kZXIgNjkuIEJ1dCBpdCB0b29rIGEgYm9sZCByYWxseSBmcm9tIHRoZSAyMi15ZWFyLW9sZCBmcm9tIENoaW5hLiBIZSBtYWRlIGJvZ2V5IG9uIHRoZSBwYXItNSAxMHRoLCB3aGVyZSBNY0lscm95IG1hZGUgYmlyZGllIGZvciBhIDItc2hvdCBsZWFkLjwvcD4KPHA+TWNJbHJveSBmYWlsZWQgdG8gYmlyZGllIHRoZSBwYXItNSAxM3RoLCBhbmQgTGkgYmlyZGllZCBmb3VyIG9mIGhpcyBsYXN0IHNpeCBob2xlcyB0byBiZWF0IHRoZSBmb3VyLXRpbWUgbWFqb3IgY2hhbXBpb24uPC9wPgo8cD5NY0lscm95LCB3aG8gc2F0IG91dCB0aGUgbGFzdCB0aHJlZSBtb250aHMgb2YgMjAxNywgd2FzIHRyeWluZyB0byB3aW4gZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIDE3IG1vbnRocy4gSGUgZmluaXNoZWQgdGhpcmQgbGFzdCB3ZWVrIGluIEFidSBEaGFiaSBhbmQgd2FzIHJ1bm5lci11cCBpbiBEdWJhaSwgd2hpY2ggc2hvdWxkIG1vdmUgaGltIGJhY2sgaW50byB0aGUgdG9wIDEwLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0lmIHNvbWVvbmUgaGFkIHRvbGQgbWUgYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSB5ZWFyIHlvdSYjODIxNztkIGZpbmlzaCB0aGlyZCAoaW4gQWJ1IERoYWJpKSBhbmQgc2Vjb25kIGluIHlvdXIgZmlyc3QgdHdvIGV2ZW50cywgSSB3b3VsZCBoYXZlIHNhaWQgSSYjODIxNztkIHRha2UgdGhhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWNJbHJveS4gJiM4MjIwO0J1dCBiZWluZyBpbiB0aGUgcG9zaXRpb25zIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBpbiBhbmQgaGF2aW5nIHR3byBjbG9zZSBjYWxscyB0aGUgZmlyc3QgY291cGxlIG9mIHdlZWtzIG9mIHRoZSB5ZWFyLCBpdCYjODIxNztzIGEgbGl0dGxlIGRpZmZpY3VsdC4gVGhlIGNvbXBldGl0b3IgaW4gbWUgaXMgdmVyeSBkaXNhcHBvaW50ZWQgcmlnaHQgbm93LiBJIHdhbnRlZCB0byB3aW4uIEkgYWx3YXlzIHdhbnQgdG8gd2luLCBhbmQgSSBqdXN0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBkbyBlbm91Z2ggd2hlbiBJIG5lZWRlZCB0by4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkxQR0EgVG91cjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QnJpdHRhbnkgTGluY2ljb21lIGJlYXQgZGFya25lc3MgJiM4MjEyOyB3aXRoIGhlbHAgZnJvbSBmbG9vZGxpZ2h0cyBvbiB0aGUgT2NlYW4gQ2x1YiYjODIxNztzIDE4dGggZ3JlZW4gJiM4MjEyOyB0byB3aW4gdGhlIHNlYXNvbi1vcGVuaW5nIFB1cmUgU2lsay1CYWhhbWFzIExQR0EgQ2xhc3NpYyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+TGluY2ljb21lIGJpcmRpZWQgdGhlIGZpbmFsIHR3byBob2xlcyBhbmQgZm91ciBvZiB0aGUgbGFzdCBmaXZlIGZvciBhIDctdW5kZXIgNjUgYW5kIGEgMi1zdHJva2UgdmljdG9yeSBvdmVyIFdlaS1MaW5nIEhzdSBpbiB0aGUgZXZlbnQgY3V0IHRvIDU0IGhvbGVzIGFmdGVyIHdpbmQgd2lwZWQgb3V0IHBsYXkgbW9zdCBvZiBGcmlkYXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBrbmV3IGl0IHdhcyBnb2luZyB0byBiZSB0b3VnaCBhbmQgbXkgcHV0dGVyIHJlYWxseSBzYXZlZCBtZSBhbGwgZGF5LCYjODIyMTsgTGluY2lvbWUgc2FpZC4gJiM4MjE2OyYjODIxNjtJIG1hZGUgYSBsb3Qgb2YgZ3JlYXQgcGFyIHNhdmVzIGFuZCBiaXJkaWVzIGNvbWluZyBpbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5MaW5jaWNvbWUgY29tcGxldGVkIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIDY3IGluIHRoZSBtb3JuaW5nLCBwbGF5aW5nIG5pbmUgaG9sZXMgaW4gMyB1bmRlciwgdG8gYmVnaW4gdGhlIGZpbmFsIHJvdW5kIDIgc3Ryb2tlcyBiZWhpbmQgdGhlIHRvcC1yYW5rZWQgU2hhbnNoYW4gRmVuZy48L3A+CjxwPkxpbmNpY29tZSwgMzIsIGZpbmlzaGVkIGF0IDEyLXVuZGVyIDIwNy4gTGFzdCB5ZWFyLCBzaGUgYmVhdCBMZXhpIFRob21wc29uIGluIGEgcGxheW9mZi48L3A+CjxwPkhzdSBjbG9zZWQgd2l0aCBhIDY4LiBGZW5nIGhhZCBhIDcxIHRvIHRpZSBmb3IgdGhpcmQgd2l0aCBBbXkgWWFuZyAoNzApIGF0IDkgdW5kZXIuIFRob21wc29uICg3MSkgd2FzIDcgdW5kZXIgd2l0aCBEYW5pZWxsZSBLYW5nICg2OCksIE5lbGx5IEtvcmRhICg2OSkgYW5kIEJyb250ZSBMYXcgKDY5KS4gPC9wPgo8cD5Ccm9va2UgSGVuZGVyc29uLCB0aGUgbGVhZGVyIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IHdoZW4gcGxheSB3YXMgc3VzcGVuZGVkIGJlY2F1c2Ugb2YgZGFya25lc3MsIHNob3QgYSA3MiB0byBmaW5pc2ggbmludGggYXQgNiB1bmRlci48L3A+Cg==