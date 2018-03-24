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Golf roundup: Justin Thomas reaches Match Play semifinals with No. 1 ranking on the line
Published: March 24, 2018 - 10:15 PM
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Associated Press
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