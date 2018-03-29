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Golf roundup: PGA Tour rookie Sam Ryder leads Round 1 of Houston Open
Published: March 29, 2018 - 10:56 PM | Updated: March 29, 2018 - 11:18 PM
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Associated Press
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