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Golf roundup: Snedeker follows 59 with 67, takes 2-shot lead at Wyndham
Published: August 17, 2018 - 10:29 PM | Updated: August 17, 2018 - 11:16 PM
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