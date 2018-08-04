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2018 Bridgestone Invitational: Former NFL great Ed Reed cheers on Rickie Fowler during third-round charge
Published: August 4, 2018 - 8:51 PM
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By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

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