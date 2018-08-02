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Bridgestone Invitational live updates: Kyle Stanley atop leaderboard through nine holes at 6-under-par at Firestone Country Club
Published: August 2, 2018 - 11:34 AM | Updated: August 2, 2018 - 12:16 PM
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By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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