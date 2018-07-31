From Jack Nicklaus to Bullwinkle: Ambassador of Golf Jim Nantz reflects on his 33-year career at CBS

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Published: July 31, 2018 - 3:46 PM | Updated: July 31, 2018 - 4:18 PM
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By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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