UPDATE: Future of pro golf at Firestone to be addressed next week during announcement at club

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSB0aGF0IGlzIGJlaW5nIGJpbGxlZCBhcyAmIzgyMjA7VGhlIEZ1dHVyZSBvZiBQcm9mZXNzaW9uYWwgR29sZiBhdCBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBDbHViJiM4MjIxOyB3aWxsIGJlIGhlbGQgOSBhLm0uIEFwcmlsIDEyIGF0IHRoZSBjbHViLjwvcD4KPHA+VGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIFBHQSBUb3VyLCBDb21taXNzaW9uZXIgSmF5IE1vbmFoYW4sIHdpbGwgYmUgaW4gYXR0ZW5kYW5jZSwgYXMgd2VsbCBhcyBBa3JvbiYjODIxNztzIERvbiBQYWRnZXR0IElJSSwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBXb3JsZCBHb2xmIENoYW1waW9uc2hpcHMmIzgyMTc7IEJyaWRnZXN0b25lIEludml0YXRpb25hbC48L3A+CjxwPk5vIGZ1cnRoZXIgaW5mb3JtYXRpb24gd2FzIGltbWVkaWF0ZWx5IGF2YWlsYWJsZSBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gSm9obiBGZWluc3RlaW4sIGEgYmVzdC1zZWxsaW5nIGF1dGhvciBhbmQgYSBjb250cmlidXRvciB0byBib3RoIHRoZSBHb2xmIENoYW5uZWwgYW5kIFBHQSBUb3VyIFJhZGlvLCB0aGUgUEdBIFNlbmlvciBQbGF5ZXJzIENoYW1waW9uc2hpcCBpcyBzZXQgdG8gcmVwbGFjZSB0aGUgQnJpZGdlc3RvbmUgSW52aXRhdGlvbmFsIGF0IEZpcmVzdG9uZSBDb3VudHJ5IENsdWIsIGF0IGxlYXN0IGZvciAyMDE5LiA8L3A+CjxwPkluIGEgdHdlZXQgaGUgcG9zdGVkIGluIEZlYnJ1YXJ5IGFib3V0IEZpcmVzdG9uZSwgRmVpbnN0ZWluIHNhaWQ6ICYjODIyMDtCZWluZyB0b2xkIHRoYXQgQWtyb24gJiM4MjEyOyBGaXJlc3RvbmUgJiM4MjEyOyB3aWxsIGdldCBQR0EgU2VuaW9yIFBsYXllcnMgaW4gMjAxOSBhZnRlciBCcmlkZ2VzdG9uZSBwdWxscyBvdXQgZm9sbG93aW5nIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIHRvdXJuYW1lbnQuJiM4MjIxOyA8L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YmxvY2txdW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCIgZGF0YS1sYW5nPSJlbiI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0ibHRyIj5CZWluZyB0b2xkIHRoYXQgQWtyb24tLUZpcmVzdG9uZS0td2lsbCBnZXQgUEdBIFNlbmlvciBQbGF5ZXJzIGluIDIwMTkgYWZ0ZXIgQnJpZGdlc3RvbmUgcHVsbHMgb3V0IGZvbGxvd2luZyB0aGlzIHllYXImIzAzOTtzIHRvdXJuYW1lbnQuIEFsc286IFNhbiBBbnRvbmlvIG1vdmVzIGludG8gSG91c3RvbiYjMDM5O3Mgc2xvdCB3ZWVrIGJlZm9yZSBNYXN0ZXJzIHdoaWNoIGNvdWxkIHNwZWxsIGVuZCBmb3IgSG91c3RvbiB1bmxlc3MgdGhleSBmaW5kIGEgdGl0bGUgc3BvbnNvci48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2huIEZlaW5zdGVpbiAoQEpGZWluc3RlaW5Cb29rcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KRmVpbnN0ZWluQm9va3Mvc3RhdHVzLzk2ODIyNDAyMzUzNTY1Mjg2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNiwgMjAxODwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj48L2Rpdj4=