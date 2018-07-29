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Marla Ridenour: PGA Tour tramples its own history with decision to abandon Firestone
Published: July 29, 2018 - 9:25 AM | Updated: July 29, 2018 - 9:36 AM
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