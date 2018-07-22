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Tiger Woods will return to chase ninth Bridgestone Invitational title
Published: July 22, 2018 - 3:43 PM | Updated: July 22, 2018 - 3:53 PM
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By Marla Ridenour

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