Good Park Junior golf tournament: Maurice Jacobs, Solomon Petrie tied for boys lead entering final day; Alea Griffith in front on girls side

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Published: July 12, 2018 - 9:10 PM | Updated: July 12, 2018 - 10:27 PM
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By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

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