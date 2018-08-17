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High school soccer: Medina 2, Copley 1: Bees make most of opportunities in victory over Indians
Published: August 17, 2018 - 10:15 PM | Updated: August 17, 2018 - 11:14 PM
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By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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