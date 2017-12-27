Ohio.com / Sports / High School / City Series / High school wrestling: Redemption first-day theme for area wrestlers at Medina Invitational
Published: December 27, 2017 - 9:07 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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