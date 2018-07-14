2018 Akron Beacon Journal Male Scholar Athlete of the Year: Jaret Pallotta of Jackson

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgY29tcGV0aXRpb24gYW1vbmcgdGhlIFBhbGxvdHRhIHNpYmxpbmdzIGlzIGFsd2F5cyBoZWFsdGh5LjwvcD4KPHA+QWxleGFuZHJpYSwgSmFrZSwgSmFyZXQgYW5kIExhdXJlbiBQYWxsb3R0YSBhcmUgZHJpdmVuIHRvIHN1Y2NlZWQgYWNhZGVtaWNhbGx5IGFuZCBhdGhsZXRpY2FsbHkuIFRoZSB0aGlyc3Qgc3RhcnRlZCBhdCBob21lLCBhbmQgaXQgY29udGludWVzIGV2ZXJ5IGRheS48L3A+CjxwPkphcmV0LCAxOCwgaXMgdGhlIHRoaXJkIG9mIEFsbGlzb24gYW5kIFRvZGQgUGFsbG90dGEmIzgyMTc7cyBmb3VyIGNoaWxkcmVuLCBhbmQgZHVyaW5nIHRoZSBwYXN0IHR3byBzY2hvb2wgeWVhcnMsIGhlIGhhcyBncm93biBpbnRvIGEgNi1mb290LTYsIDIyMC1wb3VuZCBmb290YmFsbCBhbmQgYmFza2V0YmFsbCBwbGF5ZXIuPC9wPgo8cD5KYXJldCBjb21wbGV0ZWQgaGlzIHN0YW5kYXJkIGNvdXJzZXMgYWxvbmcgd2l0aCBzaXggYWR2YW5jZWQgcGxhY2VtZW50IGNsYXNzZXMgYW5kIG9uZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGJhY2NhbGF1cmVhdGUgY291cnNlIGVuIHJvdXRlIHRvIGEgNC41NzEgR1BBIGR1cmluZyB0aGUgcGFzdCBmb3VyIHllYXJzIGF0IEphY2tzb24gSGlnaCBTY2hvb2wuIEhlIGFsc28gc3RhcnRlZCBpbiBlYWNoIG9mIHRoZSBwYXN0IHR3byB5ZWFycyBhcyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFuZCBndWFyZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtKYXJldCBpcyBhIHJlbWFya2FibGUgeW91bmcgbWFuLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBBdGhsZXRpYyBEaXJlY3RvciBUZXJyeSBQZXRlcnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7TWFueSBmb2xrcyBmb2N1cyBvbiBoaXMgc2hlYXIgYXRobGV0aWMgYWJpbGl0eSwgYnV0IHRoZXJlIGlzIG11Y2ggbW9yZSB0aGFuIHRoYXQgdG8gSmFyZXQuIEhlIGlzIGEgaGFyZCB3b3JraW5nLCBkaWxpZ2VudCBzdHVkZW50LWF0aGxldGUuIEkgaGF2ZSB3YXRjaGVkIGhpbSBncm93IGV2ZXJ5IGRheSwgbm90IG9ubHkgYXMgYW4gYXRobGV0ZSwgYnV0IGFzIGEgc3R1ZGVudCBhbmQgbWF0dXJlIHlvdW5nIG1hbi4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SGUgaGFzIGNoYWxsZW5nZWQgaGltc2VsZiB0byBiZSBhIGJldHRlciBzdHVkZW50IGFuZCBhIGJldHRlciBhdGhsZXRlIGR1cmluZyBoaXMgdGltZSBoZXJlIGF0IEphY2tzb24gYW5kIGlzIGEgbmF0dXJhbC1ib3JuIGxlYWRlci4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5QYWxsb3R0YSBhY2FkZW1pYyBzdWNjZXNzLCBhdGhsZXRpYyBhYmlsaXR5IGFuZCBjb21tdW5pdHkgaW52b2x2ZW1lbnQgaGFzIGxlZCBoaW0gdG8gYmVpbmcgbmFtZWQgdGhlIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIE1hbGUgU2Nob2xhciBBdGhsZXRlIG9mIHRoZSBZZWFyIGZvciB0aGUgMjAxNy0yMDE4IHNjaG9vbCB5ZWFyLiBQZXRlcnNvbiwgd2hvIG5vbWluYXRlZCBQYWxsb3R0YSBmb3IgdGhlIGF3YXJkLCBtYXJ2ZWxzIGF0IGhvdyBQYWxsb3R0YSAmIzgyMjA7YmFsYW5jZXMgYWNhZGVtaWNzIGFuZCBhdGhsZXRpY3MsJiM4MjIxOyBhbmQgcmVzcGVjdHMgaGlzICYjODIyMDt3b3JrIGV0aGljJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO21hdHVyaXR5IGxldmVsLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlBhbGxvdHRhIHN0YXJ0ZWQgb24gSmFja3NvbiYjODIxNztzIDIwMTcgRGl2aXNpb24gSSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgYm95cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0sIGFuZCBhbHNvIGxlZCB0aGUgUG9sYXIgQmVhcnMgdG8gdGhlIERpdmlzaW9uIEkgZm9vdGJhbGwgcGxheW9mZnMgaW4gMjAxNiBhbmQgMjAxNy4gSGUgY29tbWl0dGVkIGluIEp1bmUgMjAxNyB0byBwbGF5IGZvb3RiYWxsIG9uIHNjaG9sYXJzaGlwIGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgb3ZlciBvZmZlcnMgZnJvbSBXZXN0ZXJuIEtlbnR1Y2t5LCBFYXN0ZXJuIEtlbnR1Y2t5LCBEYXZpZHNvbiBhbmQgR2VvcmdldG93bi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdpbGwgYmUgaW4gdGhlIHBlcmZlY3Qgb2ZmZW5zZSBmb3IgbXkgc2tpbGwgc2V0LCB3aGljaCBpcyBhIHBybyBzdHlsZSAmIzgyMTI7IGRyb3BwaW5nIGJhY2sgdG8gcGFzcyBhbmQgdGhyb3dpbmcgZnJvbSB0aGUgcG9ja2V0LCYjODIyMTsgUGFsbG90dGEgc2FpZC4gJiM4MjIwO015IHBsYW4gYWNhZGVtaWNhbGx5IGlzIHRvIGdyYWR1YXRlIGFuZCBnZXQgbXkgdW5kZXJncmFkIGluIHRocmVlIHllYXJzLCBhbmQgdGhlbiB0cnkgdG8gZ2V0IG15IE1CQSBmcm9tIFVNYXNzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2libGluZyByaXZhbHJ5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5KYXJldCYjODIxNztzIG9sZGVzdCBzaWJsaW5nLCBBbGV4YW5kcmlhLCAyMiwgZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gSmFja3NvbiBpbiAyMDE0IGFuZCBDaW5jaW5uYXRpIGluIDIwMTguIFNoZSBjb21wZXRlZCBpbiBjcm9zcyBjb3VudHJ5LCBzd2ltbWluZyBhbmQgdHJhY2sgYW5kIGZpZWxkIGluIGhpZ2ggc2Nob29sLCBhbmQgY3VycmVudGx5IGlzIGVtcGxveWVkIGluIEluZGlhbmFwb2xpcy4gTmV4dCBpbiBsaW5lIGlzIEpha2UsIDIxLCB3aG8gcGxheWVkIGZvb3RiYWxsLCBiYXNrZXRiYWxsIGFuZCBiYXNlYmFsbCBhdCBKYWNrc29uLCBncmFkdWF0ZWQgaW4gMjAxNiBhbmQgaXMgYSBqdW5pb3IgcXVhcnRlcmJhY2sgYXQgRGFydG1vdXRoLiBBbmQgTGF1cmVuLCAxMywgaXMgYW4gZWlnaHRoLWdyYWRlIGJhc2tldGJhbGwgYW5kIGxhY3Jvc3NlIHBsYXllciBhdCBKYWNrc29uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FsZXggYW5kIEpha2UgZGVmaW5pdGVseSBzZXQgYSBzdGFuZGFyZCBmb3IgbWUsJiM4MjIxOyBKYXJldCBQYWxsb3R0YSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QmVpbmcgdGhlIHRoaXJkIG9uZSwgeW91IGp1c3QgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBiZSB0aGUgb25lIHRoYXQgbWVzc2VzIGl0IGFsbCB1cC4gVGhleSBnZXQgYWxsIG9mIHRoZXNlIGdyZWF0IGdyYWRlcyBhbmQgZ3JlYXQgdGVzdCBzY29yZXMgd2hpbGUgZWFybmluZyBuaW5lIG9yIDEwIGxldHRlcnMgaW4gdGhlaXIgaGlnaCBzY2hvb2wgY2FyZWVycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNeSBwYXJlbnRzIHdlcmUgYm90aCB0aGUgc2FtZSB3YXkgaW4gaGlnaCBzY2hvb2wgYW5kIGluIGNvbGxlZ2UuIFRoZXkgd2VyZSBib3RoIHJlYWxseSBnb29kIGluIHRoZSBjbGFzc3Jvb20gYW5kIGJvdGggcmVhbGx5IGdvb2QgYXRobGV0aWNhbGx5LiBUaGV5IGFsd2F5cyBoYWQgYSBydWxlIG9mIG5vIHZpZGVvIGdhbWVzIGR1cmluZyB0aGUgd2Vlay4gVGhleSBhbHdheXMgbWFkZSBzY2hvb2wgYSBwcmlvcml0eSBmb3IgdXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QWxsaXNvbiBhbmQgVG9kZCBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBHbGVuT2FrIGluIDE5ODMgYW5kIDE5ODUsIHJlc3BlY3RpdmVseS4gQWxsaXNvbiBoYXMgYSBjb2xsZWdlIGRlZ3JlZSBmcm9tIEJvd2xpbmcgR3JlZW4gKDE5ODcpIGFuZCBydW5zIHRoZSBob3VzZSwgYW5kIFRvZGQgZWFybmVkIGEgZGVncmVlIGZyb20gRGVQYXV3ICgxOTg5KSBhbmQgaXMgdGhlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIG9wZXJhdGlvbnMgYXQgU3RhcmsgVHJ1c3MgaW4gQ2FudG9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgYW0gYSBwcm91ZCBtb3RoZXIgYW5kIGp1c3QgdmVyeSBibGVzc2VkIHRvIGhhdmUgZm91ciBhbWF6aW5nIGtpZHMsJiM4MjIxOyBBbGxpc29uIFBhbGxvdHRhIHNhaWQuICYjODIyMDtHcm93aW5nIHVwIGFzIGEgeW91bmcgY2hpbGQsIHdlIHdvdWxkIGtpbmQgb2YgbGF1Z2ggYmVjYXVzZSBKYXJldCB3YXMgPGVtPlN0YXIgV2FycywgQmF0bWFuIGFuZCBSb2JpbjwvZW0+LiBIZSB3YXMgdGhhdCBraWQgYXQgdGhlIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUgdGhhdCBoYWQgdGhlIEJhdG1hbiBjb3N0dW1lIG9uIGFuZCBoYWQgaGlzIGxpZ2h0IHNhYmVycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtKYWtlIHdhcyBhbHdheXMgc3BvcnRzLCBhbmQgdGhpcyBsaXR0bGUgZ3V5ICYjODIxMjsgaGUgd2FzIGFsd2F5cyBjYXJyeWluZyBhcm91bmQgaGlzIGFjdGlvbiBmaWd1cmVzLiBIZSBhbHdheXMgbGlrZWQgc3BvcnRzIGZyb20gYSBzdGF0aXN0aWNhbCBzdGFuZHBvaW50LCBidXQgaGUgd2FzbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IHRoYXQga2lkIHRoYXQgd2FudGVkIGJhdHMgYW5kIGJhbGxzIGFuZCBqZXJzZXlzIGZvciBwcmVzZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBhdGggdG8gc3VjY2VzczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SmFyZXQgdHJhbnNpdGlvbmVkIGF3YXkgZnJvbSB0aGUgYWN0aW9uIGZpZ3VyZXMgYW5kIGJlY2FtZSBtb3JlIGludGVyZXN0ZWQgaW4gc3BvcnRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBraWRzIGhhdmUgYmVlbiBmb3J0dW5hdGUgdG8gZ2V0IGEgZ3JlYXQgZWR1Y2F0aW9uLCYjODIyMTsgQWxsaXNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGdyZWF0IGZvdW5kYXRpb24gc3RhcnRlZCBpbiB0aGVpciB5b3VuZ2VyIHllYXJzIGFuZCBpdCBoZWxwZWQgdGhlbSBhbGwgdGhlIHdheSB0aHJvdWdoLCBhbmQgdGhlbiB0aGV5IGFyZSBzdXJyb3VuZGVkIGJ5IGdyZWF0IHRlYWNoZXJzIGFuZCBhZG1pbmlzdHJhdG9ycyB0aGF0IHdlIGNvbnNpZGVyIGdvb2QgZnJpZW5kcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5KYWtlIFBhbGxvdHRhIHdhcyBhIHNvcGhvbW9yZSBzdGFydGVyIG9uIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyAyMDE0IHN0YXRlIGNoYW1waW9uc2hpcCBiYXNlYmFsbCB0ZWFtLiBKYXJldCBQYWxsb3R0YSYjODIxNztzIHN0YXRlIHRpdGxlIGNhbWUgaW4gYmFza2V0YmFsbCBhcyBhIGp1bmlvciBzdGFydGVyIGFsb25nIHdpdGggY2xhc3NtYXRlIEV0aGFuIFN0YW5pc2xhd3NraSBhbmQgMjAxNyBzZW5pb3JzIEt5bGUgWW91bmcsIExvZ2FuIEhpbGwgYW5kIEt5bGUgTmljb2xhcy48L3A+CjxwPkRpbGxvbiBEaW5nbGVyLCBNaWNoYWVsIFppdG5leSBhbmQgU2FtIFNoZXcgd2VyZSBhbHNvIGtleSBzZW5pb3IgcmVzZXJ2ZXMgb24gdGhlIDIwMTcgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtIHRoYXQgZWFybmVkIHRvdXJuYW1lbnQgd2lucyBvdmVyIFBlcnJ5LCBDb3BsZXksIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIsIE1lZGluYSwgVG9sZWRvIFN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MsIExha2V3b29kIFN0LiBFZHdhcmQgYW5kIENpbmNpbm5hdGkgQXJjaGJpc2hvcCBNb2VsbGVyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBiZWVuIHZlcnkgaW1wcmVzc2VkIGFuZCBncmF0ZWZ1bCB3aXRoIHRoZSBlbXBoYXNpcyB0aGF0IGFsbCB0aHJlZSBvbGRlciBraWRzIGhhdmUgcHV0IG9uIGFjYWRlbWljcyBhcyB0aGV5IHNvcnRlZCBvdXQgd2hhdGV2ZXIgY29sbGVnZSB0aGV5IHdlcmUgbG9va2luZyBhdCwmIzgyMjE7IFRvZGQgUGFsbG90dGEgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgYW0gY29udmluY2VkIEphcmV0IHBpY2tlZCBVTWFzcyBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSByZXB1dGF0aW9uIG9mIHRoZWlyIGJ1c2luZXNzIHNjaG9vbC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BbGxpc29uIGFuZCBUb2RkIHNtaWxlIGFzIHRoZXkgcmVmbGVjdCBvbiBhbGwgdGhlIGdhbWVzLCBhbmQgc28gZG9lcyBKYXJldCBhcyBoZSBpcyBhcHByZWNpYXRpdmUgb2YgSmFja3NvbiBmb290YmFsbCBjb2FjaCBUaW0gQnVkZCBhbmQgYmFza2V0YmFsbCBjb2FjaCBUaW0gRGViZXZlYy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgY29hY2hlcyBvbiBlYWNoIHN0YWZmIHJlYWxseSBtYWRlIG15IHRpbWUgZ3JlYXQgYXQgSmFja3NvbiwmIzgyMjE7IEphcmV0IHNhaWQuICYjODIyMDtBbGwgb2YgdGhvc2UgY29hY2hlcyBhcmUgc28gY2FyaW5nIGFuZCB0aGV5IGFyZSBkZWZpbml0ZWx5IHNjaG9vbC1maXJzdCBwZW9wbGUsIGFuZCB3aGVuIHlvdSBoYXZlIGNvYWNoZXMgdGhhdCBhcmUgc28gZm9jdXNlZCBvbiBob3cgeW91IGRvIGluIHRoZSBjbGFzc3Jvb20gdGhhdCByZWFsbHkgbWFrZXMgaXQgZWFzaWVyIGFzIGFuIGF0aGxldGUgdG8gcHJpb3JpdGl6ZSB5b3VyIHRpbWUuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0NvYWNoIEJ1ZGQgd2FzIHRoZSBOby4gMSBndXkgd2hvIHdhcyBoeXBpbmcgbWUgdXAgdG8gb3RoZXIgY29hY2hlcy4gSSB3YXMgYWx3YXlzIGluIGhpcyByb29tIHdhdGNoaW5nIGZpbG0sIGJ1dCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lIGlmIEkgaGFkIHRvIG5vdCB3YXRjaCBmaWxtIGFuZCBnbyBkbyBob21ld29yayBoZSB3YXMgdGhlIGZpcnN0IG9uZSB0byBsZXQgbWUgZ28gaW50byBoaXMgcm9vbSBzbyB0aGF0IEkgY291bGQgaGF2ZSBhIHF1aWV0IHBsYWNlIHRvIGRvIGhvbWV3b3JrLiBIZSB3YXMgYWx3YXlzIHRoZXJlIGZvciBtZSwgYW5kIHRoZSBzYW1lIHdpdGggY29hY2ggRGViZXZlYy4gSGUgaXMgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IGNhcmluZyBndXlzIHRoYXQgSSBoYXZlIGV2ZXIgbWV0LiBIZSBpcyBzdWNoIGEgZ3JlYXQgcGVvcGxlIHBlcnNvbiBhbmQgaGUgYWx3YXlzIGVtcGhhc2l6ZWQgdG8gdXMgaG93IGltcG9ydGFudCBzY2hvb2wgd2FzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1ZGQgc2FpZCBQYWxsb3R0YSAmIzgyMjA7Z29lcyBhYm92ZSBhbmQgYmV5b25kIHdoYXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgZnJvbSBhIGhpZ2ggc2Nob29sIHN0dWRlbnQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0hpcyB0aW1lIG1hbmFnZW1lbnQsIHN0dWR5IGhhYml0cywgbGVhZGVyc2hpcCBhbmQgbWF0dXJpdHkgYXJlIGFkdmFuY2VkIGFtb25nIGhpcyBwZWVyIGdyb3VwLCYjODIyMTsgQnVkZCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgaGFzIGEgdmVyeSBzdHJvbmcgZm9jdXMgYWJvdXQgaGlzIGNhcmVlciBnb2FscyBhcyBoZSBwbGFucyB0byBtYWpvciBpbiBlY29ub21pY3MgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWFzc2FjaHVzZXR0cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5QYWxsb3R0YSBzYWlkIHNvbWUgb2YgaGlzIGZhdm9yaXRlIGNsYXNzZXMgd2VyZSBwZXJzb25hbCBmaW5hbmNlIHdpdGggU2hhd24gRG9uYWxkc29uLCBBUCBjaGVtaXN0cnkgd2l0aCBLcmlzdGluZSBXaGl0YWNyZSBhbmQgZW52aXJvbm1lbnRhbCBzY2llbmNlIHdpdGggR3JldGNoZW4gSHVsbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxseSBlbmpveWVkIEFQIGNoZW1pc3RyeSBiZWNhdXNlIHRoYXQgaXMgdGhlIGNsYXNzIHRoYXQgZGVmaW5pdGVseSBwdXNoZWQgbWUgdGhlIGhhcmRlc3QgbXkganVuaW9yIHllYXIsJiM4MjIxOyBQYWxsb3R0YSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3YXMgZG9pbmcgdGhyZWUgaG91cnMgb2YgaG9tZXdvcmsgYSBuaWdodCBoZXJlLiBJdCB3YXMgZGVmaW5pdGVseSByZWFsbHkgY2hhbGxlbmdpbmcgYW5kIEkgZW5qb3llZCB0aGUgY2hhbGxlbmdlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkh1bGwgZGVzY3JpYmVzIGhpbSBhcyBhICYjODIyMDtncmVhdCBsZWFkZXIgd2hvIGFsd2F5cyBoYXMgYSBzbWlsZSBvbiBoaXMgZmFjZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SmFyZXQgUGFsbG90dGEgaXMgdW5saWtlIGFueSBvdGhlciBzdHVkZW50IEkgaGF2ZSBoYWQgaW4gY2xhc3MgaW4gbXkgMTggeWVhcnMgb2YgdGVhY2hpbmcsJiM4MjIxOyBIdWxsIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBpcyBhbiBhYnNvbHV0ZSBwbGVhc3VyZSB0byBoYXZlIGhpbSBpbiBjbGFzcyBlYWNoIGFuZCBldmVyeSBkYXkuIEhlIGlzIGV4dHJlbWVseSBpbnRlbGxpZ2VudCBzbyBoZSBoYXMgcGxlbnR5IHRvIGFkZCB0byBvdXIgY2xhc3MgZGlzY3Vzc2lvbnMgYXMgd2VsbCBhcyBvdXIgcmVzZWFyY2ggcGFwZXJzLiBIZSBpcyB2ZXJ5IGdvb2QgYXQgZ2V0dGluZyBvdGhlciBzdHVkZW50cyB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBjbGFzcyBhcyB3ZWxsLiBIZSBnb2VzIG91dCBvZiBoaXMgd2F5IHRvIG1ha2UgdGhlIHF1aWV0aXN0IGtpZCBpbiB0aGUgcm9vbSBmZWVsIGNvbWZvcnRhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSAjQUJKVmFyc2l0eSBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi48L2E+PC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi93cml0ZXJzL21pY2hhZWwtYmVhdmVuLzIwMTgtc2Nob2xhci1hdGhsZXRlLWphcmV0LXBhbGxvdHRhIj4yMDE4IFNjaG9sYXIgQXRobGV0ZSBKYXJldCBQYWxsb3R0YTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vd3JpdGVycy9taWNoYWVsLWJlYXZlbi8yMDE4LXNjaG9sYXItYXRobGV0ZS1maW5hbGlzdHMiPjIwMTggU2Nob2xhciBBdGhsZXRlIGZpbmFsaXN0czwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vd3JpdGVycy9taWNoYWVsLWJlYXZlbi8yMDE4LWJlYWNvbi1qb3VybmFsLXNjaG9sYXItYXRobGV0ZS1ob25vcmFibGUtbWVudGlvbi1saXN0Ij4yMDE4IEJlYWNvbiBKb3VybmFsIFNjaG9sYXIgQXRobGV0ZSBIb25vcmFibGUgTWVudGlvbiBMaXN0PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvMjAxOC1ha3Jvbi1iZWFjb24tam91cm5hbC1mZW1hbGUtc2Nob2xhci1hdGhsZXRlLW9mLXRoZS15ZWFyLW1vbGx5LWhvd2FyZC1vZi13b29kcmlkZ2UiPjIwMTggQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgRmVtYWxlIFNjaG9sYXIgQXRobGV0ZSBvZiB0aGUgWWVhcjogTW9sbHkgSG93YXJkIG9mIFdvb2RyaWRnZTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vd3JpdGVycy9taWNoYWVsLWJlYXZlbi8yMDE4LXNjaG9sYXItYXRobGV0ZS1tb2xseS1ob3dhcmQiPjIwMTggU2Nob2xhciBBdGhsZXRlIE1vbGx5IEhvd2FyZDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+