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2018 Akron Beacon Journal Male Scholar Athlete of the Year: Jaret Pallotta of Jackson
Published: July 14, 2018 - 9:36 PM
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By Michael Beaven

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