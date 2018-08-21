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2018 High School Football: Canton McKinley, Jackson, Perry set to battle for supremacy in rugged Federal League
Published: August 21, 2018 - 8:36 PM
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By Michael Beaven

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