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Athletes in Akron, surrounding communities celebrate coaching dads on Father’s Day
Published: June 16, 2018 - 8:32 PM

By Michael Beaven

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