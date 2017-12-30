Ohio.com / Sports / High School / City Series / Akron Holiday Basketball Classic: Buchtel, Hoban, host Firestone take different paths to victory
Published: December 30, 2017 - 10:17 PM | Updated: December 30, 2017 - 10:56 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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