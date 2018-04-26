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High school baseball/Kenmore-Garfield 5, Ellet 2: Rams top Orangemen for second time this week
Published: April 26, 2018 - 9:40 PM | Updated: April 26, 2018 - 11:24 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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