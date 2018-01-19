Ohio.com / Sports / High School / City Series / High school boys basketball / Buchtel 61, Ellet 55: Griffins pull into first-place tie with Orangemen atop City Series standings
Published: January 19, 2018 - 10:27 PM | Updated: January 19, 2018 - 11:14 PM
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By Tim Rogers
ABJ/Ohio.com correspondent
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