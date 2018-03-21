Home / Sports / High School / City Series / High school boys basketball: Garrett Houser of Hoban, Matthew Francesconi of Tallmadge guide squads to victories in GABCA senior all-star games
Published: March 21, 2018 - 10:25 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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