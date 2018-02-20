Ohio.com / Sports / High School / City Series / High school boys basketball/Green 60, Firestone 50: Garrison Keeslar leads Bulldogs to win over Falcons
Published: February 20, 2018 - 10:20 PM | Updated: February 20, 2018 - 11:23 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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