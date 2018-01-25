Ohio.com / Sports / High School / City Series / High school girls basketball – Buchtel 55, Kenmore-Garfield 38: Imani Jackson leads Griffins past the Golden Rams
Published: January 25, 2018 - 10:02 PM | Updated: January 25, 2018 - 11:10 PM
-
Image 1 of 5
-
Image 2 of 5
-
Image 3 of 5
-
Image 4 of 5
-
Image 5 of 5
Image 1 of 5
View Gallery
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CdWNodGVsIGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGwgY29hY2ggQnJpYW4gTmV1Z2ViYXVlciBzdGFydGVkIHR3byBmcmVzaG1lbiwgb25lIHNvcGhvbW9yZSwgb25lIGp1bmlvciBhbmQgb25lIHNlbmlvciBUaHVyc2RheSBuaWdodCBhZ2FpbnN0IEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQuPC9wPgo8cD5TbywgaXQgY2FtZSBhcyBubyBzdXJwcmlzZSB3aGVuIE5ldWdlYmF1ZXIgc2FpZDogJiM4MjIwO1dlIGFyZSB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGJldHRlciBhbmQgZ2V0IHRoZXNlIHlvdW5nZXIgcGxheWVycyBtb3JlIGV4cGVyaWVuY2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWlzc2lvbiBhY2NvbXBsaXNoZWQsIGFzIHRoZSBob3N0IEdyaWZmaW5zIGVhcm5lZCBhIDU1LTM4IHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgR29sZGVuIFJhbXMuIDwvcD4KPHA+SnVuaW9yIEltYW5pIEphY2tzb24gbGVkIEJ1Y2h0ZWwgKDEwLTcsIDgtMCBDaXR5IFNlcmllcykgaW4gc2NvcmluZyB3aXRoIDE3IHBvaW50cywgYW5kIHNvcGhvbW9yZSBKYXZhYW4gUm9nZXJzIGFuZCBmcmVzaG1hbiBEYSYjODIxNztWZW9ubmEgTmFzaCBlYWNoIGNoaXBwZWQgaW4gMTAgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+TmFzaCwgd2hvIGFsc28gaGFkIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGFuZCBmb3VyIHN0ZWFscywgc2FpZCBzaGUgdHJpZXMgdG8gYnJpbmcgJiM4MjIwO2h1c3RsZSBhbmQgZW5lcmd5JiM4MjIxOyB0byB0aGUgY291cnQgYXMgYSBmcmVzaG1hbiBzdGFydGVyLiA8L3A+CjxwPkZlbGxvdyBmcmVzaG1hbiBzdGFydGVyIEthbmFpIENoYW5jZSBhbHNvIGJyaW5ncyBpbnRlbnNpdHkgYXMgZG8gZnJlc2htZW4gcmVzZXJ2ZXMgRGVsYWluZXkgUnVja2VyIGFuZCBBbWl5YWggU3RhbGxpbmdzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIHdhbnRlZCB0byBjb21lIG91dCBhbmQgZ2V0IG9mZiB0byBhIGdvb2Qgc3RhcnQsJiM4MjIxOyBOZXVnZWJhdWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIGJlZW4gc3RydWdnbGluZyB3aXRoIGNvbnNpc3RlbmN5IGJlY2F1c2Ugb2Ygb3VyIHlvdXRoIGFuZCBpbmV4cGVyaWVuY2UuIFdlIHdhbnRlZCB0byBnZXQgb2ZmIHRvIGEgZ29vZCBzdGFydC4gV2UgZ290IGEgbGl0dGxlIHNsb3BweSBhdCB0aW1lcywgYnV0IGl0IGlzIG5pY2UgdG8gc2VlIHRoZSB5b3VuZ2VyIGdpcmxzIGdyb3cgYW5kIGdldCBhIGxvdCBvZiB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgdHJhaWxlZCBqdXN0IG9uY2UgVGh1cnNkYXksIGFuZCBsZWQgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCAoOS03LCA0LTIpIGJ5IHNjb3JlcyBvZiAxNy05IGFmdGVyIG9uZSBxdWFydGVyLCAzNC0xNSBhdCBoYWxmdGltZSBhbmQgNDUtMjYgdGhyb3VnaCB0aHJlZSBxdWFydGVycy48L3A+CjxwPlRoZSBHcmlmZmlucyBjbG9zZWQgdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgb24gYSA2LTIgcnVuIGFuZCBvcGVuZWQgdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIG9uIGEgMTItMCBydW4gdG8gaG9sZCBhIDI5LTkgbGVhZCBhdCBvbmUgcG9pbnQuPC9wPgo8cD5UaGUgcmVzdWx0IHNuYXBwZWQgYSBmaXZlLWdhbWUgd2lubmluZyBzdHJlYWsgZm9yIEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQsIHdoaWNoIHJlY2VudGx5IGJlYXQgTm9ydGgsIEVsbGV0LCBFYXN0LCBGaXJlc3RvbmUgYW5kIE91ciBMYWR5IG9mIHRoZSBFbG1zLjwvcD4KPHA+SnVuaW9yIEFsZXhpcyBSYWRjbGlmZiBwYWNlZCB0aGUgR29sZGVuIFJhbXMgb24gVGh1cnNkYXkgd2l0aCAxNSBwb2ludHMsIDExIHJlYm91bmRzIGFuZCB0aHJlZSBzdGVhbHMuIFNlbmlvciBTZWxhaCBSaWNoYXJkc29uIHRvdGFsZWQgMTAgcG9pbnRzLCBzaXggYmxvY2tzIGFuZCBzaXggc3RlYWxzLCBhbmQgZnJlc2htYW4gSWFubmEgTG9wIGNvbnRyaWJ1dGVkIHR3byBwb2ludHMsIDEyIHJlYm91bmRzLCBmb3VyIHN0ZWFscyBhbmQgdGhyZWUgYXNzaXN0cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIHNvbWUgd29yayB0byBkbywmIzgyMjE7IEdvbGRlbiBSYW1zIGNvYWNoIFlvbnRhbWkgSm9uZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBnaXJscyBnYXZlIGEgZ3JlYXQgZWZmb3J0LCBidXQgd2UgbmVlZCB0byBjdXQgZG93biBvbiB0aGUgdHVybm92ZXJzIGFuZCBzaG9vdCBiZXR0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Qm90aCB0ZWFtcyBzdHJ1Z2dsZWQgd2l0aCB0aGVpciBzaG90cywgYnV0IEJ1Y2h0ZWwmIzgyMTc7cyBiaWcgZmlyc3QgaGFsZiBnYXZlIGl0IGEgbmljZSBjdXNoaW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgdG8gY29udGludWUgdG8gcGxheSBsaWtlIG91cnNlbHZlcyBhbmQgbm90IHJ1c2gsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJvZ2Vycywgd2hvIGFsc28gaGFkIGZpdmUgcmVib3VuZHMsIGZvdXIgYXNzaXN0cyBhbmQgZm91ciBzdGVhbHMuICYjODIyMDtJIGxpa2VkIGhvdyB3ZSBzdHVjayB0b2dldGhlciBhcyBhIHRlYW0uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U2VuaW9yIHJlc2VydmUgQWxleHNpcyBTa2lubmVyIHRvdGFsZWQgc2l4IHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMgZm9yIEJ1Y2h0ZWwsIHdoaWNoIGlzIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgQ2l0eSBTZXJpZXMgY2hhbXBpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgR3JpZmZpbnMgYWxzbyBnb3QgYSBjb21iaW5lZCAxMiBwb2ludHMsIDE1IHJlYm91bmRzIGFuZCAxMCBzdGVhbHMgZnJvbSBDaGFuY2UsIFN0YWxsaW5ncywgc2VuaW9yIHN0YXJ0ZXIgTWFpc2hhIEJpZGRpbmdzLCBzZW5pb3IgcmVzZXJ2ZSBTaGFyb24gVHVjay1IYXlkZW4gYW5kIHNvcGhvbW9yZSByZXNlcnZlIERlYXZpb25uYSBQcmluY2UuICA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtUb25pZ2h0IHdlIHN0YXJ0ZWQgYmV0dGVyIGNvbXBhcmVkIHRvIHRoZSBnYW1lIHdpdGggRWFzdCBsYXN0IHdlZWssJiM4MjIxOyBzYWlkIEphY2tzb24sIHdobyBhbHNvIGhhZCBmb3VyIHJlYm91bmRzLCB0d28gYXNzaXN0cyBhbmQgdHdvIHN0ZWFscy4gJiM4MjIwO1dlIHN0aWxsIHN0YXJ0ZWQga2luZCBvZiBzbG93IHRvbmlnaHQsIGJ1dCB3ZSBzdGF5ZWQgd2l0aCBpdCBhbmQgZGlkbiYjODIxNzt0IGxldCB0aGVpciBwcmVzc3VyZSBnZXQgdG8gdXMuIFdlIGh1bmcgaW4gdGhlcmUgYXMgYSB0ZWFtLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSAjQUJKVmFyc2l0eSBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi48L2E+IDwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtZWFzdC10d2luc2J1cmctY2hpcHBld2EtYW1vbmctd2lubmVycy1pbi1naXJscy1iYXNrZXRiYWxsIj5IaWdoIHNjaG9vbCByb3VuZHVwOiBFYXN0LCBUd2luc2J1cmcsIENoaXBwZXdhIGFtb25nIHdpbm5lcnMgaW4gZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbDwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL2hpZ2gtc2Nob29sLXNjb3Jlcy1zdW1tYXJpZXMtYW5kLXNjaGVkdWxlcy0yMTciPkhpZ2ggc2Nob29sIHNjb3Jlcywgc3VtbWFyaWVzIGFuZCBzY2hlZHVsZXMg4oCUPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Cuyahoga Falls High School guidance counselor placed on leave for “unbecoming” conduct and revealing student information
No class on Fridays; University of Akron to go to four-day schedule
2 teens killed, 1 critically injured in single-vehicle crash in Ohio
Marla Ridenour: Cavaliers’ clear-the-air meeting may have opened more wounds than it repaired