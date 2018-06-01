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State track and field notebook: Nordonia girls 1,600 relay team relying on experience heading into Saturday final; Wadsworth boys 3,200 relay clocks fastest time in nation
Published: June 1, 2018 - 10:02 PM

By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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