Boys basketball / Jackson 52, Green 37: Polar Bears throttle Bulldogs with ferocious defense for Federal League win

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Published: February 2, 2018 - 10:24 PM | Updated: February 2, 2018 - 11:09 PM
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By Tim Rogers
ABJ/Ohio.com correspondent
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